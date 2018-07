Idrissa Seck : «Macky Sall est en train de violer la justice et son indépendance». Commentant l’ouverture du procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, quelques jours après le verdict de la Cour de la Cedeao, Idrissa Seck estime que la Cour d’appel et les magistrats ont une occasion de démontrer toute leur indépendance vis-à-vis de Macky Sall, qui est en train de vicier la démocratie sénégalaise et de violer la justice et son indépendance et la Constitution sénégalaises.

