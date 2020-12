Idrissa Seck: "Seyda Mariama Niass marquera à jamais la diplomatie religieuse et..." Le président du conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, s’est incliné devant la mémoire de la fille d’El Hadji Ibrahima Niass, Seyda Mariama Niass rappelée à Dieu ce samedi 26 décembre 2020, apprend Leral dans un communiqué qui lui est parvenu.

« Seyda Mariama Niass s’est consacrée toute sa vie au service de l’enseignement du Coran, à qui elle a donné ses lettres de noblesse. Elle est une icône entrée dans l’histoire du Sénégal et elle marquera à jamais l’esprit de la nation et celle de la diplomatie religieuse », témoigne Idrissa Seck, fait savoir le document.



Le leader du parti Rewmi présente ses « sincères condoléances au Khalife général de la Fayda Tijaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass, à la famille de Médina Baye ainsi qu'à toute la Ummah islamique ».



