Idrissa Seck à sa sortie d’audience : "Il ne s’agit pas de trop débattre, mais de se mobiliser"

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mars 2020 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du parti Rewmi a été reçu en audience ce mardi par le président de la République dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui se propage au Sénégal. Et au terme de cette rencontre, Idrissa Seck a invité les populations à une mobilisation forte pour dit-il, faire face à cette maladie.



« La propagation passe par le contact entre les hommes et il est préférable de prévenir plutôt que d’attendre d’être obligé de guérir et d’ailleurs, de le faire avec difficulté. Il s’agit pas de trop débattre, de trop pénaliser mais il s’agit de se mobiliser comme un seul homme pour combattre le virus », a préconisé le candidat malheureux à la dernière présidentielle.



Et c’est dans ce cadre, ajoute l’ancien Premier ministre, « que s’inscrit l’appel du président de la République auquel nous avons souscrit et cela se prolongera au niveau de l’Assemblée nationale, où nous appelons tout le monde à voter la loi d’habilitation qui permettra au Chef de l’Etat d’avoir tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre le plan Force Covid-19 ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos