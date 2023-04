Idrissa Seck appelle au calme face aux attaques : Les responsables de Rewmi ne doivent pas réagir

J’invite tous les responsables du parti REWMI à ne pas réagir aux attaques violentes et inappropriées de certains acteurs de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY),



J’ invite tous les responsables et militants de Rewmi à considérer toutes les dites attaques comme des insignifiances quelle qu'en soit la provenance.



Je demande à tous nos responsables de poursuivre l’application stricte de la feuille de route que je vous ai déclaré avoir été fixée par le Président de notre coalition: « Fortifier nos partis respectifs et consolider l’unité et la solidarité au sein de notre coalition. »



Sachez, enfin, que tout ce que je dirai et ferai, ne sera guidé que par une seule et unique boussole :« l’intérêt national vital du Sénégal".



Vive le Sénégal pluriel mais solidaire et uni!

Vive notre coalition



Idrissa SECK

