Idrissa Seck chez Khalifa Sall aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 09:23 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Rewmi et candidat à la présidentielle poursuit ses tractations en direction de la PMrésidentielle de 2019.



Idrissa Seck est attendu ce lundi (Aujourd’hui : ndlr) à Rebeuss où il doit rencontrer l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Les Echos qui donne l’information, soutient que l’ancien Premier ministre, déclaré perdu, après la polémique “Makka-Bakka”, se signale comme celui qui va rafler le plus de candidats recalés. La plupart d’entre eux vont le soutenir au détriment d’Ousmane Sonko (candidat Pastef), Madické Niang et Issa Sall (Pur).













Actusen.sn

