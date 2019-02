Idrissa Seck décroche le soutien de Hadjibou Soumaré

Les rangs de la coalition Idy2019 continuent de grossir. Le président de Rewmi, Idrissa Seck ne finit pas de recevoir des soutiens de taille en vue de la présidentielle.



Après Moustapha Guirassy jeudi, c’est un autre candidat recalé à cause d’un nombre insuffisant de parrains à savoir, Cheikh Hadjibou Soumaré, qui a décidé de rejoindre la Coalition Idy2019.



Il a fait ce choix après consultation de sa base, qui lui a donné carte blanche. Ses militants et alliés des 557 communes du Sénégal et de la diaspora, ont donné leur aval à l’ancien Premier ministre.

