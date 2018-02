Idrissa Seck exhorte l’Etat à améliorer sa diplomatie de bon voisinage

Le président de Rewmi était à Médina Gounass (ou Médinatoul Houda) vendredi dernier, à l’occasion de la Ziarra annuelle de Thierno Amadou Baldé, khalife des Peulhs Fouladou de cette cité du département de Vélingara. Idrissa Seck a profité de l’occasion pour présenter ses condoléances au Khalife suite à l’incident qui a coûté la vie à un pèlerin de la Guinée-Bissau, tué par un agent des Douanes sénégalaises.



Le leader de Rewmi qui rendait visite à Tabara Diallo Mballo, responsable départemental de son parti, a prodigué un conseil au gouvernement. "J’exhorte l’Etat du Sénégal à améliorer sa diplomatie de bon voisinage et à prendre très au sérieux les questions de sécurité. Les cérémonies religieux sont des occasions de solidarité et d’intégration africaine, de brassage de nos populations et, par conséquent, ne devrait pas connaître d’incident de cette nature", a-t-il dit.



M. Seck a indiqué par ailleurs, que l’objectif de la tournée nationale qu’il a entamé avec son staff, est de "mettre à jour (leurs) connaissances du terrain, des réalités que vivent réellement les populations, les écouter et relayer leurs préoccupations au niveau national".











Le Quotidien