Idrissa Seck : « mon plus grand chantier, c’est la question de l’eau »

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019

En marge de son meeting, dans les rues de Thiénaba Gare, le leader de la coalition idy2019 a tenu à adresser un message aux populations qui réclamaient de l’eau.



« Le plus gros chantier de mon programme, c’est de vous décharger de l’enfer de la pénurie d’eau une fois accédé à la magistrature suprême, parce que l’eau c’est la base de la vie. Et ici à Thienaba, c’est la priorité absolue », a dit le leader de Rewmi.



A ce titre, Idrissa Seck a demandé aux populations de la cité religieuse de Amary Ndack Seck, de ‘’sanctionner’’ le président sortant et son équipe.













Le Quotidien



