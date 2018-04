Idrissa Seck raconte son arrestation : "Le Commissaire de police m’a mis dans une fourgonnette avant de me gazer"

Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck arrêté avec plusieurs de ses camarades hier, lors de la manifestation contre le projet de loi sur le parrainage, a recouvré la liberté au petit matin. L’ancien Premier ministre a été placé en garde-à-vue au commissariat du 4e arrondissement de la Médina puis transféré à celui du Plateau, où il a passé la nuit.



Interpellé par nos confrères de RFI, il raconte : « Je suis sorti à pied et à hauteur de l’université de Dakar, un commissaire de police m’interpelle en me disant : votre procession ne saurait se poursuivre. Je lui pose la question de savoir si je décidais de marcher seul, est-ce qu’il n’y aurait plus d’attroupement ? Puisque la solitude exclut l’attroupement. Il ne me répond pas, je continue de marcher seul. Je demande à mes partisans de faire demi-tour. Et au bout de vingt-cinq mètres de marche - seul -, il m’interpelle sans me lire mes droits. Il me met dans sa fourgonnette, il me gaze jusqu’à ce que le chauffeur de sa fourgonnette lui-même ne puisse plus conduire, tellement ses yeux étaient enflammés ».



Kilifeu du collectif Y en a marre, Malick Gackou (Grand Parti), Oumar Sarr (Pds), Thierno Bocoum et une soixantaine de leurs militants ont passé une nuit derrière les barreaux. « Nous n'avons pas été entendus ni interrogés », déplore Thierno Bocoum, le leader du mouvement Agir.













