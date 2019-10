Idy, Madické, Gackou, Issa Sall, Pape Diop : un nouveau front de l’opposition mis en place

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019

Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall, Pape Diop, Cheikh Hadjibou Soumaré et Malick Gakou se sont réunis pour formaliser un nouveau cadre de l’opposition. Ces anciens candidats de la dernière présidentielle se sont retrouvés hier chez Madické Niang à l’absence de Khalifa Sall en voyage hors du pays et de Sonko dont les raisons de l’absence ne sont pas encore connues.

