Idy Seck, Sonko et Issa Sall «discutent du pays» chez Me Madické Niang

Idy Seck, Sonko et Issa Sall «discutent du pays» chez Me Madické Niang Le Sénégal les avait perdus de vue ensemble au lendemain de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle. Les 4 candidats de l’opposition battus à la Présidentielle du 24 février dernier restent toujours unis pour poursuivre le combat. Hier, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Issa Sall se sont rencontrés au domicile de Me Madické Niang, sur invitation de ce dernier. Même si aucun détail n’a filtré de cette rencontre, le communiqué de la coalition «Madické2019» révèle que «les échanges ont porté sur la situation du pays». Le communiqué ajoure «qu’après avoir apprécié la pertinence de la rencontre, les quatre candidats ont décidé de poursuivre leurs concertations dans les jours à venir».

