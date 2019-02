Idy à Thiès : «Macky a promis aux étrangers d’augmenter les prix des denrées après sa réélection»

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|

Idrissa Seck a mis à profit le lancement de sa campagne électorale ce dimanche à Thiès pour armer les populations contre le pouvoir. Macky Sall, dira-t-il, « aurait pu tous nous emprisonner, il aurait pu tous nous éliminer par des manigances et des manœuvres de parrainages mais s’il en restait un seul, il allait le battre parce que le peuple veut s’opposer clairement à la poursuite des sept années de souffrance qui (ont) vu des étudiants et des élèves régulièrement en grève, des enseignants privés de leur avancement, un système de santé ruiné par l’endettement de l’Etat ».



Macky Sall, renchérit Idrissa Seck, « a fini par gâter le pays, ce qui a fait qu’il ait subit une forte pression de la part des étrangers à qui il a promis d’augmenter les prix des denrées après sa réélection». Idy lui reproche également de « prendre l’économie sénégalaise et (de) le confier aux étrangers au détriment des fils des Sénégalais qui n’ont pas de travail. Je vous avais dit que sa vision s’arrêtait à Diamniadio mais maintenant, je veux qu’on étende sa vision jusqu’à Tambacounda, à Kidira, en Casamance et au Fouta pour que l’aménagement de notre territoire national soit optimal. Comme Thiès est la capitale du rail, notre premier gros chantier sera la reconstruction des chemins de fer », annonce le candidat de la coalition Idy 2019.



seneweb

