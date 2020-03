Idy et Khalifa partants, Me Wade envoie une délégation

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mars 2020

Le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé, hier, qu’il avait effectué les consultations avec les Institutions de la République et qu’il les poursuivrait aujourd’hui avec l’opposition parlementaire. Mais d’aucuns sont curieux de savoir quelles réponses vont servir ces identités remarquables qui incarnent cette opposition, en l’occurrence le leader de Pastef Ousmane Sonko, le patron de Rewmi Idrissa Seck et le leader de Taxawu Sénégal Khalifa Sall.



«L’As» a déjà annoncé dans sa précédente édition que tous ont donné leur accord de principe à l’exception de Mamadou Lamine Diallo et de Cheikh Bamba Dièye. Eh bien de sources sures, tout le monde fera le déplacement pour la rencontre qui ne se tient plus dans l’après-midi, mais plutôt dans la matinée avec Idrissa Seck. D’après des sources de «L’As», seul Me Abdoulaye Wade ne sera pas de la partie. Mais d’après nos sources, il a désigné Doudou Wade, Tafsir Thioye et Dr. Tito Tamba pour le représenter. C’est dire donc que toute l’opposition parlementaire fera le déplacement au Palais.











L'As

