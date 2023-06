Ifrane Forum : L’édition 2023 prévue du 6 au 8 décembre

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2023 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, le programme s'articulera autour de sessions plénières, panels de débat, ateliers thématiques, Keynotes et networking.



Plus de 200 participant.e.s de 25 pays d'Afrique et en provenance de la Diaspora sont attendu.e.s à cette édition 2023. Parmi eux, des acteurs et actrices économiques évoluant dans des secteurs divers, souhaitant partager leur savoir faire mais surtout initier des partenariats. Il y aura une quinzaine de startups ayant réussi à mettre sur place un projet à fort impact socio-économiques.



Une quarantaine d'intervenant.e.s constituée de représentant-e-s des grandes entreprises africaines compétitives au niveau régional et international et de Pme évoluant dans des secteurs économiques vitaux tels que l'industrie, l'agriculture, le Btp, la

santé, le commerce, les infrastructures et la technologie sont attendus.



«Ifrane Forum 2023 sera en effet l’occasion de mettre en avant des entrepreneur.e.s africain.e.s qui sont sur la bonne voie pour changer le destin économique du continent et inspirer la jeunesse africaine pour un développement durable de l’Afrique”. Elle poursuit : “Il est grand temps pour l’Afrique d’opérer un changement de paradigme dans sa stratégie de développement en misant sur une participation plus active du secteur privé. Un meilleur accompagnement et une plus grande reconnaissance des hommes et femmes entrepreneur-e-s du continent est plus qu'attendue, pour garantir une Afrique plus prospère et plus équitable pour les générations futures », a déclaré Khadija Idrissi Janati, présidente du forum.



Adou Faye







Source : Ifrane Forum, le Sommet africain du commerce et de l'investissement tient sa prochaine édition du 6 au 8 décembre 2023 sur le thème «construire des champions économiques africains », un sujet inspiré de la réalité économique du continent où les grandes entreprises ne représentent qu'environ 10% des entreprises, le tissu économique africain étant constitué de à 90% de Pme.Source : https://www.lejecos.com/Ifrane-Forum-L-edition-202...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook