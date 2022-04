Il a agressé une dame avant d’être pris : Un malfrat à bord d’un scooter sévèrement lynché Femme de ménage de son état, la dame C. Bindia doit remercier le Bon Dieu de n’être sortie de son agression qu’avec une fracture du bras. Projetée sur l’asphalte par deux agresseurs à bord d’un scooter, elle aurait pu être heurtée par un véhicule. Le malfrat à bord d’un scooter a été sévèrement lynché

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Avril 2022 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Désormais, M. Fall réfléchira à deux fois avant d’agresser une dame sans défense. A bord d’un scooter avec un de ses acolytes qui a pris la fuite, le jeune homme s’est rué sur une femme de ménage pour la dépouiller. Mais mal lui a en pris puisqu’il a été sévèrement bastonné par une foule hystérique. Et dire que les faits se sont passés en plein jour, vers les coups de 17 h.



Ce jour là, la dame C. Bindia qui est une femme de ménage et qui travaille dans la maison d’un Français, avait comme d’habitude, quitté le domicile de son employeur un peu avant 17h, pour aller récupérer leur enfant à l’école. Et vu que l’établissement, était à quelques encablures du domicile, elle marchait chaque jour pour s’y rendre.



Seulement, ce jour-là, alors qu’elle déambulait sur le trottoir, les écouteurs scotchés à l’oreille, elle n’a pas senti le scooter qui rodait derrière elle, guettant le moment opportun pour sauter sur elle. Toutes choses qui font qu’elle a été prise par surprise par les deux individus qui étaient à bord du scooter. Et avant même qu’elle n’ait eu le temps de réagir, l’un deux l’avait projeté au sol, tandis que l’autre avait arraché la pochette qu’elle tenait entre ses mains et où elle avait mis son téléphone.



Projeté sur l’asphalte, la jeune dame qui s’est retrouvée avec une fracture du bras, à cause de la violence du choc, a néanmoins pris son courage à deux mains, pour s’agripper avec une de ses mains, au tee-shirt de l’un des agresseurs. Ce qui fait qu’elle a été trainée sur quelques mètres, avant que certains passants, alertés par ses cris, n’accourent pour lui apporter secours. Et il faut dire qu’elle a eu beaucoup de chance, puisqu’elle pouvait être heurtée à tout moment par un véhicule



C’est dans ces circonstances que l’un des agresseurs qui s’apprêtait à remonter sur le scooter qui démarrait en trombe, a été interpellé. Ce dernier qui a eu la malchance de tomber dans sa course a, en effet, aussitôt été rattrapé.



C’est ainsi qu’il a été pris à partie par la foule qui s’était formée autour de la dame blessée. Sévèrement lynché, le mis en cause n’a dû son salut qu’à la prompte intervention de la police qui avait reçu un appel de l’un des témoins de la scène.



Embarqué manu militari, le jeune homme qui était mal en point à cause des coups qu’il avait reçus, n’a pas hésité à adopter le système de dénégation, devant les hommes du commissaire Thiam. Ce, malgré la flagrance des faits. Il a été déféré au parquet au terme de la durée légale de sa garde à vue, pour vol avec violence.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook