Il avait soutiré un montant de 42 millions FCfa à une dame : Le marabout guérisseur tombe, 4 ans après

La dame N. Texeira souffrait d'une maladie qui l'empêchait de vaquer à ses occupations. C’est comme cela qu’elle a fait la connaissance d'un marabout originaire du célèbre village de Ndiamacouta, dans le sud du pays. C’était en 2019. Elle confie que le guérisseur du nom de O. K. Cissé lui a proposé ses services. Mais après avoir pris les bains mystiques durant plusieurs jours, dit-elle, ce dernier a réussi à lui soutirer la somme de 42 millions FCfa. Ensuite, il a disparu dans la nature.



Venue confirmer les termes de sa plainte, selon nos sources, la dame a rappelé qu'en 2019, se trouvant à Mbour, elle a discuté de ses problèmes de santé avec l'un de ses amis, qui l'a mis en rapport avec le nommé O. K. Cissé, qui s'est présenté à elle comme étant un grand guérisseur, capable de soigner plusieurs maladies.



" Par la suite, il m'a conduit dans son village à Ndiamacouta, où j'ai séjourné plusieurs jours, en prenant des bains mystiques et des potions magiques. C'est dans ce village que le marabout et ses autres pairs l'ont sommé de vendre tous ses biens et de leur remettre les fonds, car étant possédée par de mauvais esprits. Devant leur persistance, de retour à Mbour, j'ai aussitôt vendu mon terrain qui se trouve à Saly à 15 millions FCfa, avant de leur remettre les fonds en espèces, sans piper mot.



Par la suite, cette même bande m'a acculée et je me suis rendue à la banque ou j'ai obtenu un prêt de 12 millions FCfa que j'ai encore versé au marabout. En sus de cela, diverses sommes d'argent de 6 millions, 1,035 million, 1,7 million, en espèces, sans décharge et d'autres montants envoyés par Wave lui ont été versés. Après avoir encaissé mes fonds, il a pris la clef des champs ", a confié la dame N. Texeira devant les enquêteurs de la DIC.



Interpellé par les hommes du Commissaire Adramé Sarr, le patron de la DIC, O. K. Cissé a reconnu avoir conduit la dame N. Texeira dans son village, dans l'unique but de la soigner de sa maladie de fibrome et de ses maux de tête.



D'après lui, au début du traitement par le biais de ses bains et potions magiques, la dame commençait pourtant à recouvrer sa santé. C'est lorsqu'elle a brusquement arrêté le traitement que sa maladie s'est aggravée. Revenant sur les 42 millions FCfa versés par la dame, il a nié en bloc. Il a soutenu n'avoir reçu que 3,5 millions. Une somme qu'il a dit avoir partagé avec ses collègues marabouts de Ndiamacouta.



D'ailleurs, il a laissé entendre que les fonds ont été dépensés et qu'il ne compte rendre aucun sou à la plaignante. Dans le cadre de cette affaire, d'après nos sources, une demande de renseignements d'archives a été adressée à la division de la police technique et scientifique. Il ressort des résultats selon nos informations, que le nommé O. K. Cissé y est connu pour les faits similaires.



Au terme de sa période de garde-à-vue dans les locaux de la DIC, le nommé O. K. Cissé, agriculteur marabout, a été de présenté devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance Hors classe de Dakar, pour les faits d'escroquerie et charlatanisme.













