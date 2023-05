Il crée l’Académie Léopold Sédar Senghor en Italie : Cheikh Tidiane Gaye ressuscite le président-poète au pays de Dante L’écrivain-poète sénégalais Cheikh Tidiane Gaye occupe depuis presque dix ans le devant de la scène de poésie en Italie et une partie de l’Europe. Écrivain, poète et ambassadeur de la culture, il a ouvert, au cœur d’Italie, une académie baptisée au nom de l’ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Il s’agit d’un espace de promotion de l’identité culturelle sénégalaise à l’étranger.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2023 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

L’écrivain a tenu à partager les fondements et missions de l’Académie Léopold Sédar Senghor mise en place en Italie. Il explique son choix d’investir dans la poésie, un genre littéraire auquel il a fini par se consacrer après avoir eu un amour juvénile pour l’écriture et le théâtre. Sur un autre plan, Cheikh Tidiane Gaye estime que le Président Sall est en train de construire le Sénégal et de changer son visage à travers des infrastructures modernes



Renaissance de Senghor en Italie



Membre de diverses académies, Cheikh Tidiane Gaye a pensé devoir rassembler des académiciens de nationalités diverses pour valoriser le parcours exceptionnel de l’ex président de la République, Léopold Sédar Senghor.



« Parler de Senghor en Italie, c’està-dire au pays des illustres poètes comme Dante et Leopardi, est important. Senghor aimait bien l’Italie et il a été couronné Chevalier Grand-Croix de la République italienne. Il fut membre de la Commission épiscopale auprès du Vatican et un grand connaisseur de Rome. À travers mon implication, et j’en suis fier, une place publique dans une ville près de Milan a été baptisée Place L. S. Senghor. J’ai publié une anthologie dans laquelle j’ai traduit ses poèmes en italien. Senghor renaît en Italie à travers cette académie qui rassemble de grands poètes et académiciens », se félicite Cheikh Tidiane Gaye.



L’écrivain-poète projette de publier des essais, des anthologies et surtout des recherches scientifiques sur la littérature en général et celle africaine en particulier. Selon lui, la poésie rime avec la paix et la liberté. Et qui dit poésie sous-entend engagement. Notre compatriote prie afin que ce Prix Léopold Sédar Senghor continue de rayonner.



« J’invite le gouvernement du Sénégal à nous soutenir. Je rappelle que le Prix a reçu, durant les éditions précédentes, le patronage du Parlement Européen, de la Commission Épiscopale, du Vatican, de la Chambre des Députés de la République italienne, de l’OIM (Organisation Internationale des Migrations), du Cercle Richelieu-Senghor de Paris, de la Municipalité de Milan, de l’Institut Français de Milan, du plus grand syndicat italien, la Cgil-spi », confie Cheikh Tidiane Gaye.



L’écrivain-poète est épaulé dans le cadre des activités de l’académie par des travailleurs acharnés et dévoués à la tâche, dont son vice-président, Demba Thiary Ndiaye, son trésorier, Bassirou Samb et le président du jury, Pape Khouma, ce dernier étant un écrivain très connu en Italie où il a publié des romans à succès. Des hommes valeureux, très rigoureux amoureux du travail bien fait et impeccable.

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook