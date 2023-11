Il dérobe des bijoux en or de sa mère, d'une valeur de 30 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023 à 11:28

M. Babou a comparu hier, devant la barre des flagrants délits de Dakar, pour vol de bijoux en or et 4 millions de francs Cfa, au préjudice de sa mère, S. Diagne. Dans le prétoire, il a reconnu son forfait. Il avoue avoir volé à 5 reprises les bijoux de sa mère et en a fait des dons. La première fois, il a dit au bijoutier qu’il a volé les bijoux aux Almadies. La seconde fois, il lui fait savoir que c’est sa sœur qui est malade et que sa mère veut vendre les bijoux, rapporte "L'As".



La troisième fois, il fait croire au bijoutier que sa mère est décédée. Son coprévenu, M. Dieng, répondant du chef de recel de bijoux en or provenant d’un vol, a reconnu son forfait. La première fois, il a reçu des boucles d’oreilles d’une valeur de 700 mille francs Cfa qu’il a achetés à 100 mille francs.



La deuxième fois, ce sont des bagues d’une valeur de 300 mille francs Cfa. Et la troisième fois, il a acheté des boucles d’oreilles. La quatrième fois, des bracelets qu’il a achetés à 500 mille francs Cfa, alors que leurs valeurs sont estimées à 1 million de francs Cfa.



M. Dieng dit ignorer que les bijoux étaient volés. La victime S. Diagne, a estimé le coût global des bijoux en or et les bijoux en argent, à 30 millions de francs Cfa. Elle n’a jamais imaginé que son fils était un voleur. Délibéré le 9 novembre prochain.

