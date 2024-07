Il digère mal son divorce : Abdou montre des photos obscènes aux filles de son ex Poursuivi pour diffusion de données personnelles, Abdou Niang a crié son innocence devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Ce qu’il ignorait, c'est que l’une des filles de sa victime l’avait enregistré lors d’une conversation où il admettait avoir filmé son ex-femme. Les faits renversants relayés par le journal Le Grand Panel se sont déroulés à Yeumbeul.

Abdou Niang et Maguette Diop ont divorcé, mais ils continuaient à se voir en cachette. Selon la plaignante, même après leur divorce, ils couchaient ensemble. Lors de leur dernière rencontre, Abdou a filmé Maguette alors qu’elle était nue. Par la suite, les enfants de Maguette lui ont dit qu'Abdou leur avait montré des photos et des vidéos obscènes de leur mère. Maguette a alors demandé à la famille d'Abdou de lui dire de supprimer ces vidéos.



Abdou a nié avoir filmé ou photographié son ex-femme. À la barre, il a expliqué que le divorce avait été causé par les enfants de Maguette, qui voulaient que leurs parents se remettent ensemble. Malgré la rupture, Abdou et Maguette continuaient à se voir. Lors de leur dernier rendez-vous, il a conduit Maguette chez sa sœur et a ensuite rencontré les filles de Maguette qui demandaient après leur mère.



Les filles de Maguette, entendues comme témoins, ont affirmé qu'Abdou leur avait montré les images obscènes de leur mère pour se venger du divorce. Abdou a nié les faits, mais la plus jeune des filles a fourni un enregistrement téléphonique dans lequel on entend Abdou admettre l’existence des images. Suite à cette révélation, Abdou a reconnu les faits.



Maguette n'a réclamé aucune somme pour dommages et intérêts, mais a demandé au tribunal d’ordonner à Abdou de s’éloigner d’elle et de sa famille. Abdou Niang a été condamné à une peine de six mois ferme.



