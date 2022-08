Il donne 200 f cfa à un talibé et suce son sein : Pour sa défense, Yaya évoque la démence Yaya Tambédou était-il en état de démence, quand il a été surpris en train de sucerle sein d’un talibé ? En tout cas, selon le tribunal, il n’avait rien. Pour cet acte contre nature, il a écopé d’une peine de deux ans dont deux mois d’emprisonnement ferme

U n homme a été surpris en plein jour sous la bâche d’une gargotière en train de sucer le sein d’un jeune talibé. Invraisemblable qu’elle puisse paraître, la scène s’est bel et bien tenue à la Médina, il y a de cela une vingtaine de jours.



L’homme, qui répond au nom de Yaya Tambédou, a remis au gamin la somme de 200 F CFA en guise d’aumône avant de le traîner à cet endroit. Ayant découvert cet acte contre nature, Mamadou Diallo n’en revenait pas. Ainsi, il a alerté le vendeur de bœufs qui se trouvait à côté.



Quand Tambédou a commencé à tergiverser, Mamadou Diallo lui assène une paire de gifles, qui a interpellé les curieux. Ceux ayant appris ce que venait de découvrir Diallo étaient déterminés à brûler vif Tambédou. N’eût été l’intervention d’un vieux qui était dans les parages, l’irréparable aurait pu se produire.



Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, il tente, dans un premier temps, de contester les faits. Mais quand la juge a menacé de renvoyer l’affaire pour faire venir le mineur et les témoins, Yaya Tambédou réitère les aveux qu’il avait tenus à l’enquête.



D’après lui, c’est la première fois qu’il fait une telle chose. Pour se tirer d’affaire, il évoque la démence. Sans convaincre la parquetière qui lui notifie être sain d’esprit. Elle a requis deux mois d’emprisonnement ferme contre le prévenu.



Selon Me Ndoumbé Wane, avocate du prévenu, la famille du prévenu a confirmé la démence de celui-ci et a même tenté de le soigner auprès des guérisseurs. La robe noire demande au tribunal de lui permettre d’aller se soigner.



Son confrère Abdoulaye Aziz Djigo, quant à lui, souligne que si son client était sain d’esprit, il n’allait pas commettre un tel acte dans la rue. Malgré les tentatives de ses avocats de le tirer d’affaire, Yaya Tambédou a été reconnu coupable du délit d’acte contre nature. Il a écopé d’une peine de deux ans, dont deux mois d’emprisonnement ferme.

EnQuete





