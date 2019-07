Il égorge une dame et risque 20 ans de travaux forcés

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Accusé d’avoir égorgé une prostituée, Abdou Ngom risque une peine de 20 ans de travaux forcé, si le tribunal suit le réquisitoire du procureur général ce 17 juillet.



Devant la chambre criminelle, il a clamé son innocence sur les faits qui ont lieu en 2014, alors qu’il avait 19 ans, il en a 24, aujourd’hui.



Revenant sur les faits, il dit avoir été intercepté, alors qu’il allait à la zone A, la nuit des faits par la dame Louise Diop qui lui a proposé une partie de jambes en l’air moyennant 7 000 francs Cfa. Ensemble, ils se sont rendus chez la dame Diop. Mais sur les lieux, ils ont rencontré un homme qui attendait la victime. Ce dernier lui a demandé de vider les lieux avec un coup de poing. Lorsque la dame a voulu prendre sa défense, le gars lui a asséné des coups de couteau, avant de prendre la fuite.



Mais cette déclaration a été balayée par la version du voisin de la défunte. Qui dit avoir vu le gars rentrer avec la défunte et qu’il n’a pas vu un troisième homme. Mieux, il ajoute que le mis en cause est sorti des toilettes pour se sauver, quand lui et un autre voisin ont défoncé la porte de la chambre de la défunte, après l’avoir entendu crier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos