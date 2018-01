Il faut sauver le soldat Ronaldo Les dirigeants du Real Madrid ont multiplié les messages pour que le groupe madrilène se ressaisisse. Avec des effets entrevus face au Deportivo La Corogne. A l’origine de ce retour en forme, on trouve Sergio Ramos qui a convié quelques cadres pour un dîner réconciliateur.

Les rumeurs se multiplient autour du Real Madrid et notamment de Cristiano Ronaldo. On a bien compris que le fossé semble plus important que jamais entre le Portugais et un Florentino Perez peu enclin à écouter une nouvelle demande d’augmentation salariale et qui aurait même ouvert la porte en grand, pour un départ l’été prochain. Il y a peu de temps encore, c’était impensable.



Mais avant cela, il convient de redresser durablement la barre pour la saison en cours. Lors des différentes réunions entre le staff et la direction, Zidane avait martelé qu’il ne souhaitait pas de renfort cet hiver, ni en défense, ni en attaque et pas non plus dans le but. La première conséquence a été la prolongation de Kepa Arrizabalaga, portier international espagnol d’avenir, avec l’Athletic Bilbao alors qu’il était annoncé avec insistance pour débarquer au Real.



Perez a également fait passer un message à Sergio Ramos pour recréer du lien autour de Ronaldo. Selon Onda Cero, le capitaine un peu moins proche de CR7 ces derniers temps, a décidé d’organiser la tenue d’un dîner avec le Portugais, mais également Modric, Marcelo et leurs femmes. Cela, en plus de la réunion avec tout le staff et les joueurs, semble avoir remis de l’huile dans les rouages et fait du bien à tout le monde. La perspective du huitième de finale de Ligue des champions va sans doute également redonner un coup de fouet en termes de motivation à ce groupe, qui a tout gagné. Une autre donnée d’importance.











Football.fr

