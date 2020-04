Il installe une caméra dans sa chambre et découvre pourquoi il rêvait qu'il s'étouffait pendant la nuit

es chats sont-ils vraiment nos amis ? La question pourrait avoir traversé l'esprit de Lomphonten Lomphontan. Ce Thaïlandais connaissait des nuits plutôt agitées, avec un rêve angoissant revenant très régulièrement : celui de s'étouffer dans son sommeil. Ce dont il ne se doutait pas, c'est que ces terreurs nocturnes étaient dues... à son chat.



Cette histoire insolite a été partagée en 2019 sur son compte Facebook :



Un félin un peu trop affectueux

Comme le raconte le site spécialisé The Dodo, le jeune homme a installé des caméras dans son appartement afin de suivre les faits et gestes de Archi, son matou, pendant son absence. Et comme le hasard fait bien les choses, ces images ont aussi permis à Lomphonten de comprendre d'où lui venaient ces mauvais rêves répétés.



Comme le montrent les captures d'écran des séquences enregistrées par la caméra, que vous pouvez découvrir dans notre vidéo en tête d'article, le petit Archi profite du sommeil de son maître pour venir s'installer à ses côtés. Mais le félin s'avère particulièrement pot de colle, et finit carrément par prendre place sur son visage, d'où la sensation d'étouffement ressentie par le jeune homme.



"C'est une preuve d'amour"

"J’ai trouvé ça plutôt amusant lorsque j’ai regardé les images", a expliqué Lomphonten à The Dodo. "Je trouve ça super mignon qu’il m’aime autant", ajoute l'amoureux des chats.



Et pas question pour lui de faire en sorte qu'Archi laisse tomber sa petite routine nocturne : Lomphonten veut que son chat puisse rester aussi proche de son maître qu'il le désire, à toute heure du jour ou de la nuit. "C'est une preuve d'amour", conclut le jeune homme.

gentside.com