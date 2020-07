Il rate la voiture d'Eumeu Sène et se fait battre à mort par... Manque de bol pour ce voleur. Son coup raté sur la Range Rover de l'ex-roi des arènes Eumeu Sène, lui a valu une bastonnade qui finira mal pour lui.

Après le coup du vol de voiture raté, un voleur se fait alpaguer par deux proches du lutteur Eumeu Sène qui lui font passer un sale quart d'heure avant d'être acheminé ç la gendarmerie.



Très mal en point, le voleur se fait encore transférer à l'hôpital pour des soins. C'est au retour pour la gendarmerie qu'il rend l'âme. Le futur adversaire de Bombardier est convoqué pour audition avant d'être libéré.



Par contre, ses protégés ont été mis en garde de vue en attendant d'en savoir plus.



