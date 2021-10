Il risque un an de prison ferme : Hamza Ndiaye avait copieusement tabassé sa maman Hamza Ndiaye a comparu hier au tribunal d’instance de Dakar pour violence faite à son ascendant. Ayant copieusement tabassé sa mère, il encourt un an de prison ferme.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

On dit souvent que le linge sale se lave en famille, mais Mata Sylla a préféré le laver au tribunal d’instance de Dakar. Elle a trainé en justice son fils Hamza Ndiaye pour violence faite à son ascendant. Narrant sa mésaventure, elle indique que son fils passe tout son temps à se saouler et à prendre de la drogue.



«Il est indiscipliné et ne fout rien à la maison, à part me terroriser. Il m’a insultée, frappée et jetée sur le fauteuil. Le lendemain, alors que j’étais dans la rue avec ma fille, il m’a lancé des cailloux », raconte la plaignante.



Toutefois, Hamza Ndiaye réfute cette thèse. «Je n’ai jamais exercé des violences sur elle. Le problème, c’est qu’elle favorise ma fille et son mari au détriment de tout le monde. Je ne fais aucun bruit lorsque je suis à la maison à part dormir», s’est-il défendu.

Suffisant pour que le parquet lui rappelle qu’il avait reconnu avoir tabassé sa mère à l’enquête préliminaire.

«On ne doit pas manquer de respect à une mère», lui a lancé le représentant du ministère public.

Pour le président du tribunal, le prévenu n’a pas de vergogne. «Tu devrais avoir des problèmes avec tout le monde, sauf avec ta mère. Tu es l’aîné de la famille, raison pour laquelle tu dois être une référence pour tes frères et sœurs », a soutenu le juge.



Le témoin, sa sœur Dior Ndiaye, révèle que son grand frère sème la terreur dans la maison. «Il passe tout son temps à nous pourchasser. On ne peut même pas cuisiner en paix dans cette maison. J’ai quitté la maison familiale suite à des coups et blessures qu’il m’avait infligés».



Dans son réquisitoire, le parquet a demandé un an de prison ferme contre le prévenu. Le délibéré sera rendu le 20 octobre prochain.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos