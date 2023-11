Il risque une réclusion criminelle de dix ans :Le chauffeur de taxi dit avoir confondu foin et chanvre indien Bes BI Ibrahima Kébé était à la barre du Tribunal de la chambre criminelle de Mbour, vendredi. A la place du chanvre indien, l’accusé pensait transporter du foin. Ce chauffeur de taxi risque une réclusion criminelle de dix ans pour trafic intérieur de drogue.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Novembre 2023 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

A moins qu’ils soient complices, les chauffeurs doivent bien s’assurer de la nature des produits que leurs clients leur font transporter. En 2021, à Boune, l’accusé tombe sur un client qui veut une location de transport avec comme destination Sandiara, dans le département de Mbour, en aller et retour. Ils s’accordent sur la somme de 40 000 FCFA.



Mais au retour, à Keur Balla, un contrôle des gendarmes a permis la découverte d’un sac contenant du chanvre indien. Le client propriétaire de la marchandise frauduleuse réussit à prendre la poudre d’escampette.



«Je ne savais pas qu’il y avait un sac contenant du chanvre indien. De Boune, je devais le transporter à Sandiara. Il y avait deux valises et un sac. J’ai vérifié et il y avait bel et bien du foin dans le sac. Une fois à Sandiara, il a déposé les deux valises chez lui et est sorti avec un sac. Je jure que je n’en connaissais pas le contenu», a déclaré l’accusé.



Ce sac contenait 25 kilos de chanvre. Ce sont les gendarmes en faction à Keur Balla qui ont découvert le pot aux roses. Pour l’avocat général, l’accusé Ibrahima Kébé est coupable des faits de trafic intérieur et d’association de malfaiteurs. Il a, par conséquent, requis dix ans de réclusion criminelle.



«Certains travailleurs comme les chauffeurs, les gardiens et les domestiques sont exposés à des risques. L’enquête n’a pas été bien faite. Ni une réquisition chez mon client, ni l’exploitation de son téléphone portable n’ont été faites. Je vous demande, Madame la présidente, de l’acquitter, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute», a plaidé Me Tall, avocat de la défense.



L’accusé sera fixé sur son sort le 17 novembre prochain



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook