Il tente de tuer la gynécologue : Hamidou Dia risque 20 ans de travaux forcés Hamidou Dia, 33 ans, risque gros. Le 9 août 2017, le jeune se rend chez sa tante, gynécologue de profession, à Liberté 6. Selon "L’As" qui rapporte l’information, il demande un prêt de 400 000 francs à sa tante. La dame lui rétorque qu’elle ne disposait pas de cette somme et lui a remis 10 000 francs F Cfa pour le transport. Mais Hamidou Dia qui avait bien nourri son plan, demande à aller faire ses ablutions dans les toilettes. Après quelques pas, il fit demi-tour, sort de son sac un fil et un burin. Il se saisit fortement la gynécologue et l’étrangle jusqu’à ce qu’elle s’écroule par terre.

La croyant morte, Hamidou Dia sort par le balcon avant de prendre la fuite. Il reprochait ainsi à sa tante d’avoir accaparé tous les biens laissés par son oncle décédé. La gynécologue n’a dû son salut qu’à l’intervention de sa secrétaire qui l’a découverte, allongée et suffocante, avant de l’acheminer d’urgence à l’hôpital.



Devant la barre de la Chambre de criminelle de Dakar, hier, Hamidou Dia s’est présenté sur une chaise roulante. Il est malade depuis lors et interné dans un pavillon spécial à l’hôpital de Fann.



Dans sa plaidoirie, son avocat a soutenu que son client ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Il aurait déclaré vouloir tuer le diable par son geste, lors de l’enquête préliminaire.

Mais le Procureur a estimé que l’acte a été prémédité par l’accusé et a requis 20 ans de travaux forcés contre Hamidou Dia. Le délibéré a été renvoyé au 2 avril prochain.

