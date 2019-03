Île de Dionewar: 89 candidats à l’émigration clandestine arrêtés

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 18:23 | | 0 commentaire(s)|

89 candidats à l’émigration clandestine ont été interpellés lundi sur l’île de Dionewar par la gendarmerie de Fimela, dans la région de Fatick. Ces derniers, précise la source sécuritaire, venaient de la Casamance, plus précisément des environs d’Elinkine, un village de pêcheurs situé à une dizaine de km de la Commune d’Oussouye.



A bord de cette embarcation, il a été listé la présence de deux femmes, 39 personnes de nationalité sénégalaise, 41 guinéens, 5 Gambiens, 3 Sierra-Léonais et 1 Libérien. L’embarcation, signale-t-on, a connu sur son trajet des difficultés, avant d’échouer sur l’ile de Dionewar, une des îles du Saloum.



Ainsi, les populations insulaires ont alerté la gendarmerie qui n’a pas tardé à se présenter sur les lieux.



La source précise que 50 des 89 personnes interpellées étaient dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Fimela pour les besoins de l’enquête ouverte à cet effet. Aux dernières nouvelles, 39 personnes, candidates à ce voyage vers l’Europe, ont été transférés à la brigade de Fatick.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos