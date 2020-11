Îles de la Commune de Diembéring : 18 mois pour desservir en eau potable 2.214 personnes.

Longtemps annoncé, l'eau potable sera enfin disponible dans les huit îles de la commune de Diembéring d'ici à 18 mois. L'annonce a été faite par le maire, Tombon Guèye.



Une très vieille doléance de ces villages insulaires de Nikine, Cachouane, Carabane, Ehidje, Sifoca, Wendaye, Ourong et Djissor sera ainsi satisfaite.



Ce projet qui coûtera plus cinq milliards, souligne le maire, sera financé par l'État du Sénégal et ses partenaires. Du coup, deux mille deux cent quatorze personnes seront touchées pour 181 ménages.



Le maire de la commune de Diembéring s'est réjoui de cet acquis qu'il semble brandir comme une victoire. Car dit-il, " je ne sais pas si mes prédécesseurs vous en ont parlé, mais même le colon a échoué quant à l'adduction en eau de ces îles".



"Aujourd'hui par la grâce de Allah, ce projet verra le jour. Je suis d'autant plus content de voir ce projet se matérialiser. Il était inconcevable que ces insulaires continuent de vivre dans de pareilles conditions, parce que quand t'as envie de respirer bio, de manger bio ou de faire des excursions, les lieux les plus attractifs sont les îles", dixit le maire Tombon Guèye...

