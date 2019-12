Îles du Saloum : la Senelec réceptionne 4 centrales solaires Le ministre de l’Energie et du Pétrole, Makhtar Cissé et le Directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, ont inauguré, hier, 4 centrales salaires dans les Îles du Saloum qui devront alimenter en électricité, 24h sur 24 les localités de Dionwar, Bétinti, Bassoul et Ndjirda.

Des ouvrages réalisés dans le cadre de la coopération allemande à hauteur de 38 millions d’euros, a souligné le ministre de l’Energie. Ce programme qui fait la promotion des énergies renouvelables et qui utilise la technologie hybride prévoit également d’autres installations à Goudiri, Kidira et Médina Gounas, a affirmé le Directeur de la Senelec.

