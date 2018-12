Ils s’attaquent à un couple dans une auberge: Deux faux gendarmes condamnés à 1 an et 6 mois ferme

Le tribunal de Kolda a condamné Henry Pierre Tavarez et Yaya Diallo à 2 ans dont 1 an ferme, poursuivis qu'ils ont été pour usurpation de fonction et extorsion de fonds entre autres. Les deux amis se sont fait passer pour des gendarmes et ont tenté de racketter un couple dans une auberge.



Les faits se sont passés le 15 novembre 2018. Ce jour-là, raconte L’Observateur, les deux hommes s’étaient présentés devant le gérant d’une auberge à Diaobé, se prévalant du titre de gendarmes.



Henry Pierre Tavarez et Yaya Diallo ont signifié à leur interlocuteur qu’ils menaient une enquête, à la recherche d’un délinquant impliqué dans le cambriolage de la Subdivision régionale des Douanes de Kolda, dans la nuit du 9 au 10 novembre où 6 millions 946 mille ont été emportés.



Donnant foi aux dires des «gendarmes », le gérant leur indique la pièce où un certain M. Diallo se la coulait douce avec sa copine. Le couple sera ainsi surpris par les faux gendarmes qui perquisitionnent la chambre et imposent une fouille corporelle aux occupants. M. Diallo s’y oppose, exigeant de voir la carte professionnelle de ses visiteurs. Pour se donner bonne contenance, les faux gendarmes le menacent de mort. Diallo sera par la suite délesté de son argent, de deux téléphones portables et des clés de sa moto. Entre-temps, le gérant de l’auberge qui avait fait foi aux dires du client, organise la riposte.



Ainsi, les deux faux gendarmes qui pensaient avoir réussi une bonne affaire, sont maîtrisés et conduits à la brigade de gendarmerie de Diaobé. Face aux vrais pandores, Henry Pierre Tavarez et Yaya Diallo ont vite fait d’avouer leur forfait. Ils seront par la suite placés en détention puis déférés au parquet.



Devant la barre du tribunal de Kolda pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction et extorsion de fonds, les deux compères, ont reconnu les faits. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme pour le premier et 6 mois pour le second.

