Ils s’exposent à de lourdes peines : Deux agents d'assainissement arrêtés pour vol de couvercles d'égout à Dakar Ces deux agents d’assainissement de la société Vicas sont actuellement en détention au palais de Justice de Dakar. Il s’agit de Papa Abdou K Mbengue (36 ans) et Abdou Diouf (38 ans) ont été déférés ce lundi 15 juillet 2024 au palais de Justice de Dakar. Ils sont accusés de vol de couvercles d’égout.

Lundi 15 Juillet 2024

Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet 2024, ces deux hommes ont été pris en flagrant délit de vol de couvercles d'égout à Petersen. Ils attendent désormais de comparaître devant le procureur, qui déterminera leur sort.



Selon nos sources, les accusations portées contre eux incluent association de malfaiteurs et vol de biens publics commis la nuit avec l'utilisation d'un véhicule. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 238 et 364 du Code pénal.



P Abdou K Mbengue et son complice Abdou Diouf, résidant tous les deux à la Médina, risquent de lourdes peines en raison des graves conséquences environnementales de leur acte, particulièrement en cette période d’hivernage.



