Ils troublaient la Circulation : M. D. F. arrêté pour conduite en état d'ébriété, un apprenti aussi alpagué avec un joint de Yamba

Âgé de 26 ans, il s'amuse à conduire des véhicules en état d'ébriété. Ce qui lui a valu des ennuis judiciaires. Car dans la soirée du 14 au 15 août dernier, M. D. F. qui n’a pas de permis de conduire prend un véhicule et se permet de rouler à vive allure dans les rues de Médina. Et dans ses manœuvres, il percute le mur du stade Iba Mar Diop sous les yeux des éléments du Groupement Mobile d'Intervention (Gmi).



Ces derniers procèdent à son arrestation avant de le remettre aux limiers de la Médina. Au terme de sa garde à vue, le marchand ambulant est déféré pour conduite en état d'ébriété.



En patrouille, les limiers du Commissariat du 4e arrondissement de la Médina ont interpelé Aliou D. apprenti chauffeur de profession. Selon nos sources, les hommes du Commissaire Abdou Sarr ont surpris le mis en cause en train de griller tranquillement son joint.



Pris la main dans le sac, le quidam a déclaré s’être approvisionné auprès d'un inconnu à Mbomboye sur la route de Kaolack. Suffisant pour qu'il soit placé en garde à vue avant d'être déféré au parquet pour détention et usage de chanvre indien.