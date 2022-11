Ils votent pour : le coordonnateur du Puma et les femmes de Podor plaident pour un 2e quinquennat de Macky Sall S’exprimant à cette occasion, le maire de Walaldé a indiqué l’objectif de cette rencontre qui a également pour ambition de se mobiliser en perspective de 2024. « Nous réitérons notre engagement, notre décision, de choisir le président Macky Sall comme notre candidat en 2024 pour son second mandat de 5 ans », a dit le coordonnateur du Puma

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Novembre 2022 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’une assemblée générale organisée, ce dimanche, par le réseau des femmes pour l’action solidaire et l’entreprenariat de Podor (Fasep) Moussa Sow, Coordonnateur du Puma et maire de Walaldé, a annoncé la reprise des activités sociales, de développement, mais surtout politiques dans les 22 communes du département de Podor.



. Il a précisé qu’il n’y a plus de doute du point de vue de la constitution qui, précise-t-il, a déjà réglé le problème. « Il s’agit maintenant d’aller sur le terrain, d’expliquer cela aux populations de la base pour barrer la route à ceux-là qui essayent de manipuler les Sénégalais », ajoute Moussa Sow.



Il a déclaré que : « la candidature du Président Macky Sall est une demande sociale. Nous faisons du développement, mais jusqu’en 2024, il n’y aura plus de répit : nuit et jour, week-end par week-end et dans toutes les localités, ce sera un travail que nous allons continuer ».



Et pour cela, il invite ses camarades responsables de Benno à « densifier » la sensibilisation au niveau de Dakar, parallèlement à leurs bases respectives en vue de « gagner la bataille de la capitale sénégalaise » lors des prochaines élections.

Emedia



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook