Image inédite à Touba : Des véhicules entravent l'évacuation des eaux usées

La ville sainte de Touba est depuis longtemps, le lieu de pèlerinage de milliers de fidèles venus célébrer le Magal, une manifestation religieuse majeure dans la confrérie mouride. Cependant, cette année, une situation inattendue est venue entacher les préparatifs du Grand Magal. Une image choquante montre des véhicules, y compris le camion de l'opérateur Promobile et des véhicules particuliers, stationnés sur le tuyau d'évacuation des eaux usées déployé par l'Onas, devant de la mairie de Touba jusqu'à la station Shell de Darou Marnane, pour faire face aux éventuelles inondations liées aux fortes pluies saisonnières.



Les habitants de Touba, qui comptent sur le système de drainage pour minimiser les risques d'inondations lors du Magal, ont exprimé leur mécontentement face à cette situation préoccupante. Les conséquences de ces véhicules bloquant l'évacuation des eaux usées, pourraient être catastrophiques, entravant la circulation des eaux pluviales et risquant ainsi de provoquer des inondations dans une ville déjà densément peuplée.



Cette situation a conduit les habitants de Touba à interpeller directement les propriétaires des véhicules, les exhortant à faire preuve de solidarité et d'humanisme, en déplaçant leurs véhicules loin des zones de drainage. Les habitants insistent également sur l'importance de mettre en avant l'intérêt collectif et la nécessité de protéger la ville et ses habitants, des conséquences potentiellement dévastatrices des inondations.













Birame Khary Ndaw