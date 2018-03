Imam Ahmadou Makhtar Kanté : "le monde musulman a besoin d'intellectuels qui se penchent sur les problématiques contemporaines"

Dans son livre Islam, Sciences et Société, Ecrits d'un imam Africain, Ahmad Makhtar Kanté l'Imam de la moquée de Point qui est aussi un expert en environnement et économie sociale a lancé un appel à tous les intellectuels musulmans à se pencher davantage sur les problématiques et questions contemporaines.

