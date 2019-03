Imam Aliou Ndao : « des francs-maçons infiltrent les religions pour les opposer » Imam Aliou Ndao condamne fermement l’attaque de Nouvelle-Zélande ayant causé 49 morts. Si « le phénomène des attentats contre les musulmans n’est pas nouveau », selon l’imam, il convient toutefois, d’être « vigilant », a dit le prédicateur. Évoquant la religion du présumé coupable qui serait un chrétien, le célèbre homme religieux avertit que « des francs-maçons bien préparés infiltrent les religions, que ce soit chez les chrétiens ou les musulmans pour salir les religions et les opposer ». L’imam a toutefois qualifié l’attentat de Nouvelle-Zélande « d’acte ignoble, perpétré un vendredi, filmé et diffusé dans tous les réseaux sociaux ».

