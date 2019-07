Imam Kanté: « Je n’ai jamais traité Wally Seck d’homosexuel »

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 11:21 | | 2 commentaire(s)|



Imam Ahmadou Makhtar Kanté nie avoir porté des propos diffamatoires à l’encontre de Wally Seck.



Joint par « EnQuête », il exprime tout son étonnement par rapport à la citation directe que lui a servi le jeune chanteur. « Je viens de recevoir la citation directe pour diffamation. Je suis étonné parce que je n’ai jamais accusé Wally d’être un homosexuel et il y a des gens qui ont dit des choses plus graves que ce j’ai dit et il n’a pas porté plainte contre », se défend-il. Le guide religieux souligne cependant qu’il est prêt aller à répondre devant la justice.



« Quand on estime qu’on est lésé dans une affaire, il est normal d’user la voie légale. Je ne lui reproche pas d’avoir porté plainte contre moi. Mais je n’ai pas dit qu’il a reçu de l’argent des homosexuel », précise-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos