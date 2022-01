Imam Oumar Diène loue le caractère paisible de Macky Sall et se dit rassuré par les propos du Président L’homosexualité, sa criminalisation ou sa dépénalisation, reste toujours au cœur de l’actualité sénégalaise. Mais après la rencontre avec les Imams et Oulémas du Sénégal, le Président Macky Sall a été catégorique quant à sa non dépénalisation sous son régime. Dans cette extrait, Imam Oumar Pène loue son caractère paisible et se dit rassuré par les propos du chef de l’Etat…

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Janvier 2022 à 18:27 | | 0 commentaire(s)|



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook