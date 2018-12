Immigration : 86 Sénégalais tués à l’extérieur en six ans, selon Hsf

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

Selon le président d’Horizon sans frontière (Hsf), Boubacar Sèye, 86 Sénégalais ont été tués à l’extérieur, entre 2011 et 2017. Il l’a fait savoir en marge d’une rencontre organisée, ce mardi, à l’occasion de la Journée internationale des migrants, annonce la radio Sud Fm.



Le patron de Hsf demande l’ouverture d’une enquête pour élucider ces affaires, comme le souhaitent les Sénégalais de la diaspora. Le rapport de Hsf annonce également la mort de 15 336 migrants entre 2014 en 2017.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos