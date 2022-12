Immigration clandestine: 37 sénégalais risquent de mourir à Dahla si l'Etat ne réagit pas...

Trente sept (37) Sénégalais ont échoué à Dahla (Maroc), après 8 jours en mer. Depuis une quinzaine de jours, nos compatriotes sont en plein désarroi et plusieurs d’entre eux souffrent d'infections cutanées et sont mal en point. Certains aussi ont des problèmes urinaires, là où d’autres ont même des problèmes pour se nourrir. Et pourtant, des Gambiens qui étaient dans la même situation que la leur, ont été vite secourus par leurs autorités et sont retournés depuis, dans leur pays d’origine. Ils interpellent l'Etat à les secourir le plus rapidement possible.