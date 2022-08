Immigration clandestine: Une pirogue transportant 17 personnes interceptée à Potou

Une pirogue en partance de Potou (Département de LOUGA) pour l’Espagne, a été interceptée. 17 individus dont 3 passeurs arrêtés. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi au mercredi, informe iGfm.



En effet les candidats à l'émigration clandestine sont plus que jamais déterminés à rallier par tous les moyens l'Europe. Très futés, ils attendent la tombée de la Nuit pour essayer d'embarquer dans une pirogue de fortune pour l'Espagne. Ce fut le cas pour une centaine de Candidats à l'émigration clandestine, qui voulaient embarquer à partir de la plage de Potou dans le département de Louga.



Dans la nuit du mardi au mercredi dernier, les populations de cette partie du département de Louga, ont curieusement constaté la présence massive de jeunes dans leur localité. Ces derniers étaient constitués en plusieurs groupes et portaient tous en bandoulière des sacs de voyage. Suffisant donc pour que les habitants du coin, habitués à tels scénarii, avisent le commandant de la Brigade de gendarmerie.



Un dispositif de contrôle et de surveillance quadrille la plage et après des heures de filature, les hommes en bleu ont remarqué la présence suspecte d'individus. Brusquement, ils se sont jetés sur eux. Les candidats à l'émigration clandestine ont tenté de prendre la fuite. 17 parmi eux ont été arrêtés et conduits dans les locaux de la Brigade où ils ont été entendus sur Procès-verbal.



L'enquête a révélé que trois parmi les membres de la bande ont été les passeurs. Poursuivi pour mise en danger à la vie d'autrui, le trio a été déféré vendredi au parquet de Louga. Les 14 restants qui font partie des voyageurs ont été finalement libérés. Les candidats ont déboursé entre 300 et 400 mille francs FCFA.