Impact du Coronavirus: des commerçants et industriels dans la galère ferment boutique Les complaintes se multiplient, l’impact du COVID-19 continue de mettre genoux à terre, commerçants et industriels. Dans la galère, certains très inquiéts préfèrent même, fermer boutique....

L’impact économique de la pandémie se dessine de plus chez les commerçants et les industriels du Sénégal, qui attendent avec angoisse la concrétisation de la réaction de l’Etat pour atténuer le calvaire.



La crise touche tous les secteurs, assure le Directeur exécutif de Unacois, Ousmane Sy Ndiaye, interrogé par Sud. Selon son éclairage capté par Leral.net, de nombreux acteurs ont fermé boutique faute de moyens.

Tandis que d’autres, ne voyant presque plus de clients, en plus de l’insécurité sur la disponibilité des stocks, préférent rester chez eux.



L’Etat est appelé à agir très vite, pour ne pas arriver à une situation ingérable.



