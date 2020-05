Impacté de Covid 19: Bro de RMS Sport met en vente son immeuble à 5 étages, sa salle de gym et d’autres biens matériels Le Covid 19 continue d’impacter sur la vie de certains citoyens et opérateurs économiques sénégalais. Bro, détenteur d’une sale de sport, appelé, RMS Sport a décidé de vendre sa propriété, composée d’une sale de gymnastique avec tout le confort, c’est à dire vélos, meubles et autres materiels de sport. L’opérateur a décidé de vendre, en plus de la sale de gym, l’immeuble à 5 étage l’abritant.

Le Covid 19 semble être un mauvais ennemi de l’homme. Autant ca dure, elle continue de faire des victims. Bro de RMS Sport, impacté a décidé de vendre tout son commerce, y compris l’immeuble à 5 étage, établi sur une superficie de 400 et que habrite divers activités commerciales.



Ainsi, il a été constaté que l’immeuble en question, détient en son sein, un Fast-Food, une boutique, une salle cardio etc.



L’opérateur économique, Bro reproche à l’Etat une non assistance aux opérateurs économiques qui sont très impactés par le Covid 19. A retenir que Bro a été l’homme à qui l’Etat avait rasé, il y a de cela quelques années, son immeuble construit à hauteur de 518 millions de FCfa. Ledit immeuble qui se situait à Liberté 6, abritait ses activités.



Aujourd’hui, gravement impacté, il a pris une decision irrevocable de revendre encore un de ses biens pour survivre.







