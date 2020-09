Impactée par le coronavirus: La presse sénégalaise a perdu 4 milliards de FCfa au 2e trimestre 2020 Les médias sénégalais sont fortement impactés par la pandémie à coronavirus. Les pertes se chiffrent à plus de 4 milliards de FCfa, pour le deuxième trimestre 2020 (avril à juin).

Les chiffres sont alarmants. La presse sénégalaise n’échappe pas aux contrecoups de la pandémie à coronavirus. Au deuxième trimestre d’avril à juin 2020, les médias sénégalais ont perdu plus de 4 milliards de FCfa.



Dans un communiqué publié, hier, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse (Cdeps) tire la sonnette d’alarme. Après avoir accueilli «favorablement» les décisions et déclarations du Chef de l’État et du Gouvernement pour soutenir les entreprises impactées par la pandémie, celui-ci a mobilisé tous ses membres pour la mutualisation de leurs efforts. L’objectif, souligne le document, parvenir à des solutions de riposte, dans le but de sauvegarder leur outil de travail et de maintenir les emplois.



C’est dans cette logique que les éditeurs et diffuseurs de presse ont pris l’attache d’un expert-comptable indépendant, membre de l’Onecca, pour l’étude et l’élaboration d’un plan de riposte dénommé «Plan de résilience du secteur de la presse face à la crise Covid-19». Avec force détails, le rapport final de l’expert assermenté, validé par les entreprises de presse, fait ressortir une baisse moyenne de 70 % du chiffre d’affaires de la presse écrite depuis l’avènement de la pandémie au mois de mars. Les revenus des télévisions ont aussi chuté de 54 % et autour de 45 % pour les autres supports et activités (radios, presse en ligne, imprimeries de presse et distributeurs de journaux).



Au total, note l’étude, le manque à gagner en chiffre d’affaires potentiel du secteur, en la période Covid-19, équivaut à 4 402 783 713 FCfa sur le deuxième trimestre 2020 (avril à juin).



Dans cette situation de « tsunami » économique pour les médias, les recommandations, qui découlent du Plan de résilience du secteur de la presse face à la crise sanitaire, portent sur des mesures non financières et financières, nécessaires, à apporter urgemment.



Au titre des mesures non financières, suggère ledit Conseil, il est préconisé l’amélioration des dispositions fiscales soumises à la presse, accompagnée d’un arrêté spécifique au secteur et relatif aux conditions d’accès fiscal. S’y ajoutent l’établissement de conventions entre le Cdeps et les institutions sociales (Ipres et Css), l’apport de diligences d’appui et de préparation à la recapitalisation des entreprises de presse.



Selon les éditeurs et diffuseurs, ces actions devront être accompagnées d’un cadre réglementaire spécifique et de la création d’un comité de suivi, composé de l’État du Sénégal, du Cdeps, des travailleurs du secteur et d’un expert indépendant.



Les mesures financières reposent sur la mise en place de quatre guichets de financement direct et indirect, à savoir : une remise fiscale sectorielle, un fonds de compensation, une ligne de crédit revolving et une ligne de garantie.



Le même texte informe que le rapport a été transmis, hier, au ministre de la Culture et de la Communication, pour servir de base de requête à l’appui de l’État du Sénégal.









Le Soleil

