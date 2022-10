Impactés de Tally Diallo: L’arrogance d’un préfet dénoncée

Dans l’histoire du commandement territorial, un fonctionnaire n’a jamais été aussi arrogant que Mamadou Moustapha Ndiaye, le préfet du département de Pikine. D’ailleurs, les notables et dignitaires de Thiaroye Gare se demandent comment le Président Macky Sall a pu nommer un tel préfet, qui ne fait que multiplier la haine et la frustration de la banlieue dakaroise à l’endroit de son régime finissant. Tenez ! Il y a deux semaines, les impactés de l’élargissement de la route « Thiaroye-Tally Diallo » avaient organisé une marche pacifique pour dénoncer et rejeter les faibles montants proposés en guise d’indemnisations, relate "Le Témoin".



Par exemple, l’Etat a proposé aux impactés une somme de 140 000 francs Cfa le mètre carré sur le bâti et zéro franc ou un franc symbolique sur le foncier censé appartenir au Domaine national. Les habitations, les magasins, les boutiques et les terrains nus en bordure de route, sont tous concernés par ces démolitions en vue de l’extension en deux voies de la route Tally Diallo située à Thiaroye Gare, un projet financé à hauteur de 30 milliards FCfa par l’Etat du Sénégal.



C’est dans ce cadre que le préfet de Pikine Moustapha Ndiaye avait convoqué le collectif des impactés, pour une séance d’explications transformée en une réunion de menaces et d’intimidation. Face aux jeunes accompagnés par les notables et autres personnes âgées de la banlieue, le préfet de Pikine bombe le torse et lance un long cri de colère « Vous ne pouvez rien contre moi ! L’Etat est plus fort que vous, vous les populations. On va vous déguerpir de gré ou de force du domaine national, que vous occupez sans droit ni titre », a fait savoir le préfet Moustapha Ndiaye, dont les propos ont été rapportés au quotidien « Le Témoin », par un père de famille de 78 ans.



Sans doute, Monsieur le préfet ignorait qu’un Etat ne se glorifie pas de sa force vis-à-vis de ses administrés.