Impacts contraignants du projet TER : les populations de Rufisque riveraines des travaux expriment encore leur colère Le projet Train express régional, (TER), ne fait pas encore la joie des populations. A Rufisque les riverains des travaux ont exprimé hier encore leur colère, pour ces travaux qui trainent toujours.

Samedi 15 Août 2020

Avec la saison des pluies, ces habitants vivent dans des contraintes d’accès et inondations, sans aucune visite des autorités.



Entamé en 2016, le projet Train express régional Dakar-AIBD, une ligne de chemin de fer électrique à écartement standard reliant le centre-ville de Dakar à l'aéroport international Blaise-Diagne, mais aussi des villes nouvelles situées dans l'arrière-pays, tarde à voir le jour alors que sa livraison était prévue pour 2019.



A Rufisque, selon ces frustrés, non seulement leur ville est séparée en deux, mais ce sont les populations riveraines du projet qui sont négativement impactées.



Depuis des mois elles attendent une issue mais rien…



