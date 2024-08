Impacts environnementaux et sociaux du projet de la centrale 300MW

Une étude d'impact environnemental et social a été menée. La première étape a été d'obtenir l'approbation des termes de l'étude environnementale et sociale par la DEEC (Direction de l’Environnement des Etablissements Classés) qui a fourni les orientations générales du rapport.



L’étude a été approuvée le 31/03/2020. Le certificat de conformité environnemental a été délivré par la DEEC le 06/05/2020.



Résultats



- Le gaz naturel est un combustible propre brûlé dans la chambre de combustion de la turbine à gaz.

- Avec l'utilisation du gaz naturel, le contrôle des NOx sera effectué en utilisant des brûleurs secs à faible teneur en NOx dans la chambre de combustion et le niveau de NOx dans les gaz d'échappement sera limité à 70ppm max, lit-on dans le rapport sur la situation du projet de la centrale 300MW.



- Une cheminée en acier d'environ 40 m de haut doit être envisagée pour le HSRG. Les émissions de NOx seront minimes et il ne s'agira pas d'émissions de particules.



- Un programme de surveillance de l'environnement bien défini sera mis en place avec un membre du personnel formé et qualifié qui assurera le suivi l'air ambiant ainsi que la qualité des gaz de cheminée pour garantir que la qualité des effluents est maintenue à des niveaux acceptables. Les piles de la grippe seront équipées des instruments nécessaires (compteurs en ligne de NOX, SOX & CO) afin d'assurer des mesures continues de la qualité des fumées.



- La norme de pollution atmosphérique NS 05-062 adoptée en décembre 2004 sera appliquée pour les rejets atmosphériques minimaux.



- Les rejets d'eau sont régis par la norme de pollution de l'eau NS 05-061, juillet 2001. Tout efflue traiter, afin d'être rejeté dans un support de réception, doit respecter les valeurs indiquées à l'annexe II de la norme



- Décret n ° 2001-282 du 12 avril 2001 avec application au titre du code de l'environnement Titre IV : La pollution sonore fixe le bruit maximal seuils à ne pas dépasser : cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40)

décibels la nuit.

