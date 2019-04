Implication de Béthio dans le double meurtre de Médinatoul Salam : Les deux épouses du "Cheikh" se contredisent La 3e journée du procès du double meurtre commis à Médinatoul Salam le 22 AVRIL 2012, aura été riche en confidences. Des témoins ont chargé des accusés nommément, le médecin traitant de Bara Sow révèle la maladie de la victime, les deux épouses du Cheikh se contredisent sur le niveau d'implication de leur mari.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

21 témoins ont défilé à la barre tout au long de la journée d'hier jeudi. Les compagnons de Bara Sow l'une des victimes, sont revenus sur les faits. A les en croire, ils ont été attaqués par des nervis commandés par le "thiantacoune" Cheikh Faye. Des témoins ont formellement identifié leurs assaillants qui ont pris place dans le box des accusés. Ils ont pour nom Pape "Malaka", Pape Ndiaye "Tracteur".

Bara Sow justement, l'une des victimes, a séjourné dans un centre psychiatrique avant le jour "J". Son médecin traitant, Salla Sèye, cité comme témoin, a déclaré que Bara Sow souffrait de paranoïa. Pressé de questions par les avocats, il a ajouté que cette maladie n'est pas impulsive. Après lui se présentèrent les deux épouses de Cheikh Béthio Thioune. Ndèye Penda, la 7e épouse d'abord, a affirmé que Cheikh Béthio Thioune a été informé de l'arrivée de Barr Sow et de Ababacar Diagne à Médinatoul Salam le jour des faits.

Aida Diallo la 3e épouse, elle soutient que le guide religieux n'était au courant de rien.



Enfin, les accusés ont déclaré ne pas connaître les compagnons de Bara Sow. Khadim Seck, accusé d'avoir titré sur Ababacar Diagne dément formellement. Il soutient avoir tout juste tiré en l'air et qu'un balle perdue a peut-être touché l'un des compagnons de Bara Sow. A la sortie l'un des avocats de la défense, Me Ibrahima Mbenugue, a déclaré être confiant quant à l'issue du procès. Il s'est dit obnubilé par ce que Bara Sow et compagnies, bannis par les thiantacounes, étaient venus faire le jour du drame à Médinatoul Salam, même s'ils ont voulu présenter leur démarche par une volonté de faire un ziar de repentir auprès de Cheikh Béthio Thioune.

La reprise de l'audience est prévue ce lundi avec les plaidoiries des avocats des parties civiles et le réquisitoire du parquet



Le Témoin

