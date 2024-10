Implication de Pierre Goudiaby dans des projets et initiatives de l’État: Les éclaircissements du Groupe Atépa Le Groupe Atépa tient à apporter des éclaircissements sur les récents malentendus et rumeurs concernant l'implication de M. Pierre Atépa Goudiaby, dans plusieurs projets et initiatives de l'État du Sénégal.

1. Limites des prérogatives de M. Atépa : M. Pierre Atépa Goudiaby n’intervient que dans le cadre de ses compétences professionnelles et ses fonctions officielles. Bien qu’il soit le président du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) et ait occupé la présidence de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ses activités restent strictement limitées à ses domaines d’expertise.



2. Proximité avec le milieu des affaires et la classe politique : En raison de sa riche et longue expérience, M. Atépa entretient naturellement des relations avec le milieu des affaires, la classe politique, ainsi que les partenaires internationaux. Cependant, il n’a aucune influence ni sur les décisions de l’État ni sur les activités diplomatiques du Sénégal.



3. Non-implication dans les initiatives étatiques : Nous tenons à réfuter fermement l’idée que M. Atépa soit impliqué dans des initiatives ou des projets qui ne relèvent pas de ses compétences. Toute tentative de le présenter comme un homme d’influence ou de réseau, est infondée et trompeuse. Les acteurs étatiques et non étatiques n’ont guère besoin de lui pour assurer la bonne marche du Sénégal.



4. Forum de Riyad : Nous tenons à informer le public que les informations publiées à la Une du journal en ligne "Afrique Confidentielle", en date du mercredi 16 octobre 2024, avec pour titre : « Diplomatie : Atépa écarte Yacine Fall et fait inviter Diomaye au forum de Riyad par Richard Attias », sont totalement dénuées de tout fondement. Contrairement à ce qui a été rapporté, M. Pierre Atépa Goudiaby, bien que connaissant M. Attias, organisateur, entre autres grands événements, du Forum économique mondial de Davos, n’a eu aucun contact avec ce dernier depuis leur rencontre au BUILD Africa Forum de Brazzaville (Congo) début février 2014. Cela date de plus de 10 ans. Toute affirmation suggérant une collaboration récente entre les deux parties, est donc infondée.



5. Contributions professionnelles et citoyennes : Depuis plus de 50 ans, M. Pierre Atépa Goudiaby travaille sur des projets structurants au Sénégal et en Afrique. Il a régulièrement apporté sa contribution citoyenne lorsqu’il a été sollicité, notamment face à des situations de crise politique ou sociale. Les Sénégalais savent par exemple le rôle crucial qu’il a joué pendant les crises des années 2021-2024, lorsqu’il fut sollicité pour aider à ramener la paix. Son engagement est motivé par ses capacités de facilitateur, une qualité que tout homme de sa stature, de son âge et de son expérience, devrait posséder. Un tel homme doit, sans condition aucune, se mettre au service de la nation, eu égard à la grande respectabilité dont il jouit auprès de ses compatriotes.



6. Héritage : Les contributions de M. Atépa remontent à l’époque du premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, avec notamment, l’érection du siège emblématique de la BCEAO, jusqu’au Président Macky Sall, en passant par les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, dont il fut ministre conseiller et qu’il assista pendant les douze années qu’il passa à la tête du pays, dans ses belles visions infrastructurelles, dont notamment, le Monument de la Renaissance. Monsieur Pierre Atépa Goudiaby entend poursuivre sur cette lancée avec la jeune équipe actuellement au pouvoir, tant qu’il plaira à Dieu de lui faire don de l’énergie nécessaire, afin qu’il redonne à son pays ce qu’il a reçu de lui, sinon davantage.



La cellule de Communication

Groupe Atépa, Dakar (Sénégal)"





